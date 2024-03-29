رئيس الإنجيلية يختتم جولته بالصعيد من سوهاج ويشهد افتتاح كنيسة ساحل طهطا

اختتم الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جولته الرعوية لمحافظات الصعيد، وخلال الجولة بمحافظة سوهاج افتتح الكنيسة الإنجيلية بساحل طهطا ، وشارك اليوم الجمعة في حفل رسامة وتنصيب القس يوسف هارون فلتس، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بكوم بدار بمحافظة سوهاج، كما شارك في رسامة وتنصيب القس أيمن سامح صاروفيم، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بالتلول، وذلك بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس ماجد كرم، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ صموئيل باقي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس موسى إقلاديوس، رئيس مجمع سوهاج الإنجيلي، والنائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس يوسف عطالله، رئيس لجنة العمل الرعوي، والقس مايكل يعقوب، رئيس اللجنة القضائية والدستورية، والدكتور الشيخ وجيه القط رئيس لجنة شؤون الشيوخ.

خلال افتتاح الكنيسة الإنجيلية الجديدة بساحل طهطا قدم رئيس الطائفة الإنجيلية الشكر للرئيس والدولة المصرية وقال: "خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي المواطنة المصرية، ونعتز بمجهودات الدولة المصريةونقدِّرها، اليوم ونحن معًا، نجني ثمار قانون تقنين أوضاع الكنائس ونفتتح كنائسنا الجديدة في صعيد مصر بكل حرية"

كما قدم الدكتور القس أندريه زكي التهنئة للقسوس الجدد ولشعب الكنائس الإنجيلية بمحافظة سوهاج، مضيفًا: "الإيمان يقين مرتبط بالفعل وهو الأرضية الصلبة التي نقف عليها، وعلينا أن نعلم جيدًا أن الصدق قوة مؤثرة، ونحتاج الى صدق المواقف وشجاعة المواجهة".

0c463097-f16e-43b7-abb3-340b3d7cfb05

5619be06-8f9f-48a8-afe9-e6409990647f

38977de2-cbc7-4fb5-8af8-1bc3637dd5cd

3e0cf976-3b75-445a-9088-b1c669288206

6f99bc3c-ccb1-4148-a824-a47f33be7f7c

aaebec0d-daee-4656-acac-12dc1548e4e0

91c3360a-71fc-4bc5-8838-5c3febcb91af

7514ca99-dcd9-497c-b844-19baa44c5e95

51c955e1-26bd-4829-85b4-d193d9be8f6b

59641343-d7bd-4875-898c-db4e9ba9171b

bd351811-8d58-447b-b923-916fd502647d

bce21a97-555d-4fa1-9d5e-6b53bf7bd0ff

c31af182-00e1-474b-b165-7417d3c22751