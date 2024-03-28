لفتة رائعة من نادي لوتون تاون في شهر رمضان

قدم نادي لوتون تاون الإنجليزي، اليوم الخميس، لفتة إنسانية رائعة في شهر رمضان المبارك، لجميع اللاعبين المسلمين في النادي.

نظم نادي لوتون تاون، إفطارًا جماعيًا داخل النادي، دعمًا للاعبين المسلمين بشأن صيام الشهر الفضيل.

وشارك روب إدواردز مدرب الفريق في تنظيم الإفطار الجماعي، وتحدث عن دعمه للاعبين المسلمين في شهر رمضان والصيام وأهميته، وذلك خلال ندوة ضمن حملة توعية داخل مقر النادي بعد الانتهاء من الإفطار الجماعي.

وسمح النادي الإنجليزي للاعبين المسلمين بالتحدث عن الصيام والإسلام، للتعرف على الدين الإسلامي.

وأعلن نادي لوتون تاون، دعمه الكامل للاعبين المسلمين ضمن حملات التوعية عن الإسلام، والتعرف عليه من خلال النشر على حسابات اللاعبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحل فريق لوتون تاون، ضيفًا على نظيره توتنهام هوتسبير، بعد غد السبت، في مباراة تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل لوتون تاون، المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة بعد خوض 29 جولة حتى الآن.