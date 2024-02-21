بدون محمد صلاح.. ليفربول يقضي على أحلام لوتون تاون برباعية

اكتسح فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفه لوتون تاون برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب محمد صلاح عن تشكيل الريدز الأساسي للإصابة، كما لم يتواجد على مقاعد البدلاء، بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية خلال مباراة برينتفورد الأخيرة بالبريميرليج، التي شهدت عودته بعد غياب شهر كامل عن المباريات بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

انتهى الشوط الأول بتقدم لوتون تاون على ليفربول بهدف للا شئ، سجله تشيدي أوجبيني في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني، قضى فريق الحمر على أحلام لوتون تاون في تحقيق الفوز على أصحاب الأرض، بتسجيل 4 أهداف، بدأها المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك برأسية في الدقيقة 56 من صناعة أليكسيس ماك أليستر.

وبرأسية أيضًا، أحرز مواطنه كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 58 من صناعة ماك أليستر، قبل أن يسجل الكولومبي لويس دياز ثالث الأهداف في الدقيقة 71 بعد مجهود فردي رائع.

واختتم هارفي إيليوت الرباعية في الدقيقة 90 من تسديدة داخل منطقة الجزاء، ليفوز ليفربول بنتيجة 4-1 على لوتون تاون.

وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر.