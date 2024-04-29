رئيس "الشيوخ" يحيل بيان وزيرة التخطيط إلى لجنة الشؤون المالية

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ رسالة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشان بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط امام مجلس النواب الي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، وذلك لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه للعرض علي المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة رئيس المجلس، كما شهدت الجلسة إحالة رئيس مجلس الشيوخ، عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات مقدمة من الأعضاء، إلي الحكومة لتنفيذ ما ورد فيها من توصيات، وشملت تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن " تفعيل تسجيل المنتجات المصرية بسجل المؤشرات الجغرافية و تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بشأن مراعاة الإجراءات الصحية للتنقية والمعالجة بمحطة الصرف الصحى بزمام شما - طهواي - جريس بمحافظة المنوفية، و تقريرا للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة بشأن تفعيل دور الشراكة البحثية بين مؤسسات التعليم الجامعي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية سعيًا لتحقيق الميزة التنافسية التي تسعى إليها العديد من الجامعات في الوقت الحالي.