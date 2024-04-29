"الثقافة الفلسطينية" تهنئ الكاتب الأسير باسم خندقى لفوزه بجائزة البوكر

هنأت وزارة الثقافة الفلسطينية، الكاتب الأسـير باسم خندقجي، لفوز روايته "قناع بلون السماء" بالدورة الـ17 للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر.

وتدور أحداث الرواية حول "نور"، وهو عالم آثار يقيم في مخيَّمٍ برام الله، وذات يوم يجد هويَة زرقاء في جيب معطفٍ قديم، فيرتدي قناع المحتل في محاولةٍ لفهم مفردات العقل الصهيونى.

وتتناول الرواية تحوُّلِ "نور" إلى "أور"، وفي انضمامه إلى بعثة تنقيبِ إحدى المستعمرات، تتجلَّى فلسطين المطمورة تحت التربة بكلِّ تاريخها. وفي المسافة الفاصلة بين نور وأور، بين الهوية الزرقاء والتصريح، بين السردية الأصلية المهمشة والسردية المختلقة السائدة

باسم خندقجي، هو كاتب وأسير فلسطيني من مواليد 1983، درس في جامعة النجاح الوطنية في قسم الصحافة والإعلام، اعتُقِل من قبل قوات الاح/ت/ل/ا/ل 2004، وحكم عليه بالسجن 3 مؤبدات، ومنذ سجنه، كتب خندقجي مجموعات شعرية، من بينها "طقوس المرة الأولى" (2010) و"أنفاس قصيدة ليلية" (2013) و 3 روايات: "نرجس العزلة" (2017)، و"خسوف بدر الدين" (2019)، و"أنفاس امرأة مخذولة" (2020).

وكانت قد أعلن مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" ، مساء أمس،عن فوز رواية قناع بلون السماء للكاتب الفلسطيني باسم خندقي والصادرة عن دار الآداب، ويأتي الإعلان عن الجائزة في ظل تعذر الكاتب الفلسطيني عن حضور الجائزة نظرًا لوجوده بقطاع غزة وعدم قدرته عن الحضور نظرًا للحرب في القطاع.