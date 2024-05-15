وزير الخارجية: إنهاء الحرب في غزة يتصدر أولويات القادة في قمة المنامة

أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن مصر منذ البداية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة والتصدي لكل محاولات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن إنهاء الحرب في غزة يتصدر أولويات القادة العرب في قمة المنامة.

وأضاف وزير الخارجية المصري، أن مصر تحركت نحو محكمة العدل الدولية احتراما للقانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ملموسة توقف إسرائيل عن هذه الحرب.

وتابع وزير الخارجية المصري: أنه حتى الآن لا نرى ترجمة أقوال المجتمع الدولي إلى أفعال، وأن أزمة غزة تخيم على أعمال القمة العربية.