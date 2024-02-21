موقف محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة لوتون تاون بالدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة لوتون تاون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق ليفربول، اليوم الأربعاء، نظيره لوتون تاون على ملعب أنفيلد، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويغيب محمد صلاح عن تشكيل الريدز الأساسي للإصابة، كما لم يتواجد على مقاعد البدلاء، بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية خلال مباراة برينتفورد الأخيرة بالبريميرليج، التي شهدت عودته بعد غياب شهر كامل عن المباريات بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

ويقود هجوم حمر الميرسيسايد، الهولندي كودي جاكبو، بجانب هارفي إيليوت، والكولومبي لويس دياز.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الوصيف حتى الآن، بينما يأتي لوتون تاون في المركز الثامن عشر وفي رصيده 20 نقطة.

تشكيل ليفربول لمواجهة لوتون تاون

حراسة المرمى: كويمين كيليهير

خط الدفاع: كونور برادلي - جاريل كوانساه - فيرجيل فان دايك - جو جوميز

خط الوسط: واتارا إيندو - أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبيرش

وفي الهجوم: هارفي إيليوت - كودي جاكبو - لويس دياز.