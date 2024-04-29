افتتاح منتدى التدريب الأول بكلية التكنولوجيا في السويس لربط الدراسة بسوق العمل

افتتح الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس المؤتمر الأول للتدريب وربط سوق العمل بالدراسة الجامعية، اليوم، الذي نظمته كلية التكنولوجيا والتعليم بالكلية تحت إشراف الدكتور حسام الدين مصطفى عميد الكلية بمشاركة الطلاب كشريك أساسي

شارك في المؤتمر قيادات الشركات في مجالات الصلب والنسيج والنجيل الصناعي والغزل والكهرباء والبترول والمقاولات

أكد رئيس الجامعة علي ان هذا المنتدى لن يكون لمجرد توصيات وإنما نسعى ليكون أحد الركائز الأساسية لربط أصحاب الشركات والمصانع بمناهج التدريس العلمية والعملية

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى، أن هذا المنتدي سيخرج بتوصيات تنبثق من رؤية الطلاب والإعداد لعدة منتديات علي مدار العام تمهيدا لتخرج هذه التوصيات لحيز التنفيذ وفق سياسية الجامعة التي تستهدف رفع قدرات خريجيها بما يناسب تطوير تكنولوجيا الإنتاج بالمصانع