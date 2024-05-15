"المصريين الأفارقة": "بنين" سوق واعدة للمنتجات المصرية في قلب إفريقيا

نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أمس الثلاثاء، ويبينار بعنوان "يوم الأعمال البنيني المصري" بالتعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وسفارة مصر في جمهورية بنين.

يأتي هذا الحدث استكمالاً لنجاح سلسلة الوبينارات التي تنظمها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والجهود والأنشطة المعمول بها والعلاقات المتميزة التي تربط الجمعية بشركائها الاستراتيجيين والذي تحرص فيه بعض الجهات الخارجية على التعاون مع الجمعية وأعضائها لفتح آفاق جديدة.

شارك في الويبينار كل من السفيرة رجاء الوكيل، سفيرة مصر في بنين، والدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ومبارك سومان، المدير العام لترويج الاستثمار والصادرات (APIEx)، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال في مصر وبنين.

كما شارك أليكس باين، ممثلًا عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتقديم عرض عن عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بنين، ومشاركة رؤيته حول برامج التمويل التي ستكون متاحة قريبًا للقطاع الخاص في بنين من خلال البنك.

وأكد التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم التنمية الاقتصادية في بنين، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً حاسماً في تحقيق هذا الهدف.

وقدم بشكل سلس لمحة عامة عن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بنين، مركزا على القطاعات التي يمولها البنك كما أشار باين إلى البرامج الجديدة التي سيطلقها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قريبًا لدعم القطاع الخاص في بنين.

وتشمل هذه البرامج خطوط تمويل مخصصة للشركات والمشاريع بدولة بنين وكما أكد باين ثقته في أن هذه البرامج الجديدة ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى بنين، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل في البلاد.

وأعرب الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عن سعادته بتنظيم هذا الويبينار الهام الذي يعزز التواصل والتعاون الاقتصادي بين مصر وبنين.

وأشاد الشرقاوي، بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين، مؤكدًا أهمية تعزيز هذه العلاقات لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وأوضح: أن بنين تعتبر واحدة من الأسواق الواعدة في إفريقيا، مشيرا إلى أن هذا الحدث يمثل فرصة ممتازة لرجال الأعمال المصريين لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة هناك وبناء شراكات ناجحة مع الشركات المحلية، وتبادل الخبرات والتجارب لتعزيز الابتكار والتطوير في مجال ريادة الأعمال.

وأضاف الشرقاوي: أن التواجد في هذا الحدث يأتي لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال ريادة الأعمال والتجارة، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا الحدث في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتحقيق النمو المستدام للأعمال والاستثمارات.

وختم كلامه بتقديم خالص الشكر والتقدير لسفارة مصر في بنين على جهودها المستمرة في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وجهود وكالة ترويج الاستثمار والصادرات (APIEx)، التي ساهمت بشكل كبير في إنجاح هذا الحدث. فهي تلعب دورًا مهمًا في تشجيع الاستثمارات الخارجية.

و تم تسليط الضوء فى “الويبينار” على عدة أهداف رئيسية، منها:

1. التعرف على الفرص الاستثمارية في بنين: تم تقديم تقرير شامل عن الفرص الاستثمارية المتاحة في بنين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يساهم في جذب المزيد من المستثمرين المصريين إلى هذا السوق الواعد.

2. تعزيز التواصل والتفاهم بين مصر وبنين: تم تسليط الضوء على أهمية تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والتي تسهم في تعزيز التبادل التجاري وتحقيق المزيد من الفوائد المشتركة.

3. تبادل الخبرات والمعرفة في مجال ريادة الأعمال والتجارة: تم تنظيم جلسات نقاشية حول كيفية تعزيز ريادة الأعمال وتطوير الشراكات التجارية بين الشركات المصرية والبنينية، مما يدعم التبادل الثقافي والمعرفي بين الطرفين.

4. تحفيز دعم الحكومة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين: تم تسليط الضوء على أهمية دور الحكومة في دعم التعاون الاقتصادي بين مصر وبنين، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين ورجال الأعمال من البلدين.

والجدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ووكالة ترويج الاستثمار والصادرات (APIEx) بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الاستثمار والتجارة.

وأعرب كلا من مبارك سومان، المدير العام وكالة ترويج الاستثمار والصادرات (APIEx)، والدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عن سعادتهما بتوقيع هذه المذكرة، مؤكدان على أن التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ووكالة ترويج الاستثمار والصادرات (APIEx) سيساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وبنين وأن هذه المذكرة تُمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أن الطرفان سيعملان على تقديم كافة التسهيلات للشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في بنين.

بهذا الحدث الهام، فتحت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ووكالة ترويج الاستثمار والصادرات (APIEx) بابا جديدا للتعاون الاقتصادي بين مصر وبنين، وتم تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

يعكس هذا الويبينار التزام القطاع الخاص في مصر وبنين بتعزيز التعاون الاقتصادي وتوطيد العلاقات الثنائية، ويمثل خطوة مهمة نحو بناء جسور التواصل والتعاون المستدام بين البلدين.