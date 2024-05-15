أمير الكويت عقب أداء الحكومة اليمين الدستورية: البلاد في مرحلة جديدة من العمل الجاد

أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن بلاده في مرحلة جديدة من العمل الجاد والعطاء اللامحدود، وأن الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الصباح عليها أن تحدد الأولويات وتوحد الجهود وتسخر الطاقات وفق خطة عمل وجدول زمني محدد.

ووجه أمير الكويت -عقب أداء الحكومة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الصباح، اليمن الدستورية، اليوم الأربعاء- بضرورة تحديد الأولويات وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات وفق خطة عمل وجدول زمني محددين، مع التركيز على متابعة الميدان بجولات تفقدية مستمرة، والإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية طال انتظارها، وإحداث تطور شامل من خلال معالجة الملفات والقضايا والموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية، وتطوير الرعاية الصحية والسكنية والمنظومة التعليمية، بإجراءات يراعى فيها الشفافية والمحافظة على المال العام.

وأشار إلى أنه على الحكومة العمل على تطوير كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وصولا لاقتصاد مستدام، واستثمار الثروة البشرية، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية، والتحول الرقمي في الخدمات المقدمة منها.

وشدد أمير الكويت على تعزيز أواصر العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة والارتقاء بأطر التعاون معها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وترسيخ الدور الإنساني لدولة الكويت، وتفعيل دور الإعلام؛ ليعرف شعب الكويت برنامج عمل الحكومة وأهدافه وما يتحقق منه؛ لتنال ثقة وتأييد الشعب الكويتي.