المطران عطا الله حنا: نتمنى ونطالب بأن يتوقف نزيف غزة قريبا

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم إن انهيار النظام الصحي في قطاع غزة إنما يهدد عشرات الآلاف من المواطنين بالموت البطيء.

وأضاف “حنا” خلال ما نشره عبر صفحته الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك، منذ قليل أن العالم سيفجع بأعداد الوفيات أن لم يسارع لفتح المعابر كما أن خروج المستشفيات عن الخدمة وغياب الوسائل المنقذة للحياة وكذلك تدمير 95% من المنظومة الصحية وتوقف مضخات المياه إنما كل هذه تنذر بكارثة غير مسبوقة بدأت ملامحها تظهر وبوضوح في القطاع الحبيب .

وأشار “حنا ” إلى أنه هنالك موجات نزوح واسعة داخل القطاع ولا يوجد هنالك مكانا صالحا للسكن وللحياة في غزة .

تابع “حنا” : نتمنى ونطالب بأن تنجح كافة الجهود المبذولة من اجل وقف هذه الحرب التدميرية التي أدت إلى هذا الكم الهائل من الدمار والخراب والدماء والآلام والاحزان فأهل غزة لا يستحقون ان يعاملوا بهذه القسوة، والقسوة التي يعامل بها اهلنا في القطاع لا يمكن وصفها بالكلمات .

واختتم المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، قائلا: كان الله في عون أهلنا هناك في ظل هذه الأوضاع الكارثية المأساوية مع الأمل والرجاء بأن يتوقف هذا النزيف قريبا.