"الدخان" ضمن عروض مواسم نجوم المسرح الجامعي بالهناجر

يشهد مسرح مركز الهناجر للفنون في أرض الأوبرا، العرض المسرحي "الدخان"، في التاسعة مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية لمواسم نجوم المسرح الجامعي في دورته السادسة.

"الدخان" إنتاج فرقة مسرح جامعة حلوان، ومن بطولة الفنانين: أدهم فيتو في دور "حمدي"، أوليفيا في دور "حسنية"، هاجر سيد في دور "الأم"، أسامة الطوخي في دور "فؤاد"، سهيلة محمد في دور "جمالات"، يوسف خطاب في دور "رمضان"، ديكور سلمى حسن طه، اضاءة إسلام أبو عرب، أزياء فيرونيا شكري، موسيقى الطيب سلامة، مكياج سهيلة محمد، مخرج منفذ يوسف خطاب، والعرض من تأليف ميخائيل رومان، وإخراج أحمد محمود سيد.

تضم لجنة تحكيم الدورة السادسة: الكاتب الصحفي عاطف النمر رئيسا، وعضوية كل من: الفنان محسن منصور، والمخرج سامح مجاهد، والدكتورة مروة عودة، والمهندس محمد الغرباوي.

وتستمر فعاليات الدورة السادسة لمواسم نجوم المسرح الجامعي برئاسة المخرج خالد جلال، حتى 14 يونيو الجاري، وقد شهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين الذين شاركوا في عروض المسرح الجامعي، وهم: الفنان خالد الصاوي، والفنان ضياء عبدالخالق، والمخرج محسن رزق، والمخرج محمد جبر، والفنان أحمد عبدالوهاب، والفنان الدكتور فريد النقراشي، والفنان محمد أسامة، والفنان كريم عفيفي، والدكتورة عبير فوزي.