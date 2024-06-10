ads
الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بالتعدي بالضرب على مواطن بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رصدت الأجهزة الأمنية  لما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن شكوى أحد الأشخاص من قيام آخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالإسماعيلية.. وصدور أحكام قضائية ضده.
 بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية) بتضرره من (آخر "محكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات فى إحدى القضايا) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته لخلافات حول الجيرة وتم ضبط المشكو فى حقه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه.

بالاسماعيليه بالتعدى عليه بالضرب فيس بوك بالتعدى عليه بالضرب وإحداث موقع التواصل الاجتماعي