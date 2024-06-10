ضبط المتهم بالتعدي بالضرب على مواطن بالإسماعيلية

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن شكوى أحد الأشخاص من قيام آخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالإسماعيلية.. وصدور أحكام قضائية ضده.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية) بتضرره من (آخر "محكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات فى إحدى القضايا) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته لخلافات حول الجيرة وتم ضبط المشكو فى حقه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه.