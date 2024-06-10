القاهرة الإخبارية: حزب الله ينفذ عمليات نوعية وغير مسبوقة.. الجبهة مرشحة للتصعيد

قال أحمد سنجاب مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الجبهة الجنوبية والاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وحزب الله لم تهدأ حتى الآن، وهناك دوى إطلاق صواريخ باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية من الجنوب اللبناني، وهناك أنباء عن تسلل مسيرات تابعة لحزب الله للشمال الإسرائيلي وفي طريقها لإصابة أحد الأهداف العسكرية الإسرائيلية.

وشدد «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء على شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن هذه العملية الأخيرة تأتي بعد العديد من العمليات الأخرى التي تم تنفيذها بداية من صباح اليوم الإثنين، موضحًا أن ما يميز هذه العمليات التي قام به حزب الله ضد الأهداف العسكرية الإسرائيلية هو أنها عمليات نوعية من بينها عمليات غير مسبوقة.

وأضاف أن حزب الله يتحدث عن إسقاط عدد كبير من جنود الجيش الإسرائيلي بين قتيل وجريح، وذلك ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية التي شنها الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان والبلدات اللبنانية والتي أسفرت عن سقوط اثنين من حزب الله، منوهًا بأن جبهة شمال إسرائيل مرشحة لمزيد من التصعيد وخصوصًا أن جيش الاحتلال عمد خلال الساعات الماضية لإطلاق الطائرات الحربية في الأجواء اللبنانية لتخرق جدار الصوت مما أحدث حالة من الرعب والفزع للمواطنين.

