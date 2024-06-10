اليوم.. مجلس الأمن يصوت على مشروع يدعم اقتراح بايدن لإنهاء الحرب في غزة

أفادت مصادر إعلامية بأن مجلس الأمن سيصوت اليوم على مشروع قرار أمريكي يدعم اقتراح الرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الأحد أنها طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يدعو إسرائيل وحركة حماس إلى الالتزام "فورًا" بتطبيق اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة، دون تحديد موعد محدد لجلسة التصويت.

وقال نيت إيفانز، المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، في بيان، إن "الولايات المتحدة دعت مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار الأمريكي، الداعم للاقتراح" الذي أعلن عنه الرئيس بايدن قبل عدة أيام.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قدم خطة تهدف إلى التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس وإنهاء الحرب في قطاع غزة. وقد تم عرض هذا الاقتراح في خطاب ألقاه بايدن في 31 مايو الماضي، حيث تضمن الاقتراح الإسرائيلي المكون من ثلاث مراحل.