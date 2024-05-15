لجنة الصحة النفسية بالمجمع المقدس تنظم ورشة تدريبية بعنوان "الرحلة إلى الرجولة"

نظمت اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس الورشة التدريبية "الرحلة إلى الرجولة" "journey into manhood"، ببيت الأنافورة، والتي تقدمها مؤسسة Brothers Road الأمريكية غير هادفة للربح، بالتعاون مع اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بهدف تمكين الوعي وكل أدوات الدعم والنمو من مختلف الخبرات المختلفة.

وأشار الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة، ومقرر اللجنة، إلى أن هذا التدريب يتم تقديمه للمرة الأولى في الوطن العربي، حيث تعتبر هذه الرحلة رقم ١٤٢ للمؤسسة على مستوى دول العالم بينما هي الأولى بمصر والوطن العربي، وهي عبارة عن خبرة معاشة عن النمو في الرجولة وخطوات عملية للنمو النفسي والشفاء الداخلي من جروح الماضي وتكوين دائرة دعم من الرجال.

ومن أهم المعاني التي تؤكد عليها الورشة: أنت جيد وقيم كما أنت، لديك أخوة يرون ظلك ويتقبلونك كما أنت، غير معتقداتك عن نفسك والآخرين وعندها سوف تغير عالمك.

و من المتوقع إعادة هذه الورشة في فبراير ٢٠٢٥ والدعوة مفتوحة للمشاركة لجميع الرجال من الوطن العربي و كل دول العالم.