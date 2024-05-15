"العمل" تنظم ملتقى للسلامة والصحة المهنية بمطروح

نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل، بمحافظة مطروح، فعاليات ملتقى للسلامة والصحة المهنية بشركة خالدة للبترول بموقع سلام، ودعوة عامة للعاملين والشركات والمقاولين لحضور الملتقى لنشر ثقافة السلامة بين العاملين ورفع مستوى الوعى، وذلك بتحقيق أعلى معايير السلامة لتوفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر، فى إطار احتفالات الدولة المصرية باليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية وعيد العمال.

جاء ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، كما جرى خلال الفعاليات تكريم عدد من العاملين المتميزين بالشركات تقديراً لجهودهم المتميزة والتى ساهمت فى إثراء العمل داخل الشركات الحضور وزيادة الإنتاجية ، يأتى ذلك فى ضوء سلسلة من اللقاءات التي نظمتها المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف قطاعات العمل، والتوعية بأهمية تطبيق اشتراطات وأساليب السلامة للحفاظ على الأفراد والمنشآت والمترددين من مخاطر بيئة العمل المختلفة، للحد من الإصابات والوقاية من حدوثها، بما يؤثر على زيادة الإنتاجية ودفع عجلة الإنتاج فى ظل الجمهورية الجديدة .

وأوضح خالد دراز مدير مديرية العمل بمطروح، أن ذلك الملتقى يأتى تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة وتنفيذاً لتوجيهات للمديريات بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وأهمية تطبيق أساليبها للحفاظ على الأرواح والممتلكات من المخاطر، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاج ويشجع على الاستثمار.

وأضاف مدير المديرية، أن الفعاليات تضمنت كلمة ألقاها مدير عام السلامة بشركة خالدة نوه فيها لتعريف الخطر والإخلاء والترحيب بالحضور، وكلمة للمهندس مصطفى جابر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية نقل من خلالها الشكر والتقدير من وزير العمل إلى عمال مصر الأوفياء فى عيدهم (عيد العمال) وهو عيد جميع المصريين.

وأكد مدير المديرية، خلال كلمته، أن عمال مصر هم ركيزة البناء والتنمية ووجه الشكر لكل يد تبني و تنتج وتصنع وتحمى، كما أشار الى أن عمال مصر عليهم ٍمسؤلية كبيرة لرفعة هذا الوطن، وأن الأحتفال باليوم العالمى للسلامة يدل على حرص القيادة السياسية على الحفاظ على حقوق العاملين ٍوتوفير بيئة عمل آمنة وفقاً لأعلى المعايير الدولية .

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