الأردن يتلقى تمويلاً بـ 4 ملايين دولار تشجيعا للاستثمار الأخضر

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم تسهيل تمويلي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر للشركة الأردنية للتمويل الأصغر "تمويلكم" بموجب برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وذلك بهدف تشجيع الاستثمار الأخضر في الأردن.

ويشمل التمويل البالغ قيمته 4 ملايين دولار أمريكي (3.6 مليون يورو) مليون دولار (922,000 يورو) كتمويل مشترك من صندوق المناخ الأخضر ومنح تحفيزية مقدمة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مساعدة فنية يدعمها البنك الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر.

وستوفر هذه الحزمة التمويل للقطاع الخاص بالمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للاستثمار في تكنولوجيات وخدمات التخفيف من تأثيرات التغير المناخي والتكيف معه.

ومن خلال هذا التمويل، ستزيد شركة "تمويلكم" من قدرتها على القيام بأنشطة نشر الوعي التي تستهدف النساء والرجال من المقترضين الفرعيين المستفيدين من التمويل أو القروض الخضراء لاستخدام تكنولوجيات للتخفيف من تأثيرات التغير المناخي والتكيف معه. كما سيستفيد هؤلاء المقترضون من حافز "استعادة النقد" عند التنفيذ الناجح للمشاريع المؤهلة.

وسيتم توفير تعاون فني شامل لدعم إعداد وتنفيذ ومراقبة المشروع. وسيتلقى موظفو شركة تمويلكم التدريب على التمويل الأخضر المراعي للجنسين للمساعدة في معالجة عوائق العرض والطلب الخاصة بالجندر.

ووقع على اتفاق القرض كل من مايك تايلور مدير المؤسسات المالية في منطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وباسم خنفر الرئيس التنفيذي لشركة تمويلكم.

وبهذه المناسبة قال مايك تايلور: "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سعيد للغاية بالتوقيع على هذا الاتفاق الجديد بموجب برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر، ونحن نفخر بشراكتنا مع الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر ونأمل في أن يعزز تعاوننا هذا مع شركة "تمويلكم" توفير القروض الفرعية للقطاع الخاص. كما نأمل في أن يشجع المشاريع الصغيرة في الأردن على الاستثمار في منتجات خضراء بما يؤدي إلى خلق تأثير أكثر استدامة وشمولاً للجنسين". من جانبه قال تيبو موير نائب رئيس التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن: "الاتحاد الأوروبي سعيد برؤية مؤسسات تمويلية مثل "تمويلكم" تساهم في تعزيز العمل من أجل المناخ. إن من شأن هذا التمويل أن يقوي القطاع الخاص من خلال المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهو يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتمكين القطاع الخاص في جهوده لدفع التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل".

بدوره قال باسم خنفر، الرئيس التنفيذي لشركة تمويلكم: "تعكس هذا الاتفاقية مع البنك الأوروبي بموجب برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في الأردن، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، التزام "تمويلكم" القوي بأهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال توفير حلول التمويل الأخضر وتشجيع الممارسات المستدامة خاصة للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة. فمن خلال الحصول على منتجات وخدمات مالية مستدامة، ستتمكن المشاريع متناهية الصغر والصغيرة من الاستثمار في الآلات التي تتميز بكفاءة الطاقة، وكذلك في الطاقة المتجددة وأساليب خفض النفايات بشكل يعود بفوائد إيجابية على البيئة ويخفف من تأثيرات التغير المناخي".

الجدير بالذكر أن شركة "تمويلكم" هي إحدى المؤسسات الرائدة في مجال التمويل الاصغر في الأردن، حيث تقدم خدماتها لنحو 100 ألف عميل من خلال 39 فرعاً. تأسست "تمويلكم" في العام 1999 كشركة غير ربحية بهدف توفير الخدمات المالية المسؤولة التي تلبي احتياجات العملاء ضمن المعايير الدولية. وبتركيز على المسؤولية البيئية والاجتماعية، تسعى تمويلكم إلى مساعدة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة ، وتمكين رواد الأعمال، ومساعدة ذوي الدخل المحدود على تحسين مستوى معيشتهم وزيادة فرص العمل.

ومنذ بدء عملياته في الأردن في عام 2012، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 2 مليار يورو لتمويل 71 مشروعاً في البلاد، كان 71 في المائة منها في القطاع الخاص، بما في ذلك تقديم الدعم المالي للقطاع المصرفي الأردني من خلال القروض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والديون الثانوية، وتسهيلات التمويل التجاري.