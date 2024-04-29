برلماني: الاتجار في التعليم جريمة لا تختلف عن الاتجار بالبشر

أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بطلب المناقشة العامه الخاص بجودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة مؤكدا بأن نهضة الأمم تبني بالتعليم ولاسبيل للارتقاء بمستقبل ابنائنا الا بتعليم جيد يؤمن لهم مستقبلهم .

واضاف في كلمتة في الجلسه العامه اليوم خلال مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائية هبة شاروبيم، وعشرين عضوا بشان استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ، بأن معايير الجوده المحليه والعالميه هي ليست غايه لكنها وسيله للارتقاء بالمنظومه العالميه التي تهدف إلي ان يكون هناك خريجو جيدين وان هذة الهيئات تهدف إلي الاعتناء بالمدارس المصريه والخريجين .

وتابع عبد العزيز بأن الرؤيه الصائبة التي وجه بها الرئيس السيسي بضرورة التحول الي مخرجات تعليميه تناسب مع سوق العمل وتستحق الدراسه والتنفيذ، وتجعلنا نقف ونعيد الرؤيه في الاستثمار في التعليم والذي تحول الي الاتجار في التعليم ، وزيادة المنافسة بين الجامعات الخاصه أمر يعجز المواطن علي احتماله .

ولفت عبد العزيز إلى أن تلك الجوده المعروضه تنافي مع مايصدر من تراخيص خاصة أن كليات طب في الدلتا لاتمتلك مستشفيات تعليميه.

وتسأل عبد العزيز لوزارة التعليم العالي لماذا يتهرب المتفوقين من الالتحاق بالعمل في الجامعات في الوقت الحالي ضارباً مثال بكليه حقوق المنصوره بان ترتيب تعيينهم يثير الاستغراب ، قاطعا أن لديه معلومات أن من عين معيد كان ترتيبه ال12 علي الدفعه بما يفيد أن المتفوقين وجدوا سوق افضل للعمل في الجامعه مثل الالتحاق بالنيابه العامه ومكاتب المحامين الدولية .

وأكد عبد العزيز بأن الاتجار في التعليم جريمه لا تختلف عن جريمه الاتجار بالبشر وبين بأن هناك تنافسا غير محمود في الالتحاق بمابسمي بكليات القمه ، مؤكدا بأن مثال ذلك بأن يتنافس أبناء طارق عبد العزيز مع أبناء النائب حسام الخولي .

وداعب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ضاحكاً بانك حزب وفد لماذا تتنافس مع الخولي وهو حزب مستقبل وطن ، ورد عبد العزيز بأن النائب المحترم حسام الخولي كان من قيادات حزب الوفد التاريخيين وحاليا من أكبر وأفضل السياسيين في حزب مستقبل وطن.