الرئيس السيسى: مصر ستظل على موقفها الثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلًا وقولًا برفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريًا، أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة؛ بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، في القمة العربية المنعقدة بالعاصمة البحرينية المنامة وانطلقت، اليوم الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، لمناقشة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مع استمرار الحرب على قطاع غزة أكثر من 7 أشهر، فضلاً عن العديد من الملفات.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال المطروح على مائدة مباحثات الزعماء العرب، عددًا من البنود الرئيسية التى تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية، ومجالات التعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية.