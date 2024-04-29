1 مايو.. عرض فيلم "السرب" في جميع السينمات المصرية

أعلنت الشركة المنتجة عن موعد طرح فيلم "السرب" في جميع السينمات المصرية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، الذي يشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم أحمد السقا، شريف منير، دياب، نيللي كريم، صبا مبارك، وآخرين.

وكتبت: "الحكاية خلصت، برجوع الحق، انتظروا أبطال فيلم السرب 1 مايو بجميع دور العرض في مصر"، وتصدر البرومو الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من طرحه، حيث يسرد العمل أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وبدأت أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة الليبية".

والجدير بالذكر أن، يناقش فيلم "السرب"، أيضًا عمل الجهات الأمنية المصرية ضد التنظيمات الإرهاب، والضربة الجوية التي نفذها الجيش المصري في ليبيا ضد تنظيم داعش.