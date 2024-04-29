محافظ الجيزة يسلم منح مالية لـ35 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج

سلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، 35 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج، منح مالية بقيمة 700 ألف جنيه بواقع 20 ألف جنيه لكل فتاة، وذلك ضمن مبادرة “فرحة” لدعم زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الجيزة ومؤسسة صناع الخير للتنمية لتمكين الفتيات من المقبلات على الزواج من تلبية المتطلبات اللازمة لإتمام الزواج ورفع المعاناة عن الأسر الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة .

وأكد اللواء أحمد راشد، أن المنح المالية المقدمة تأتى فى إطار مبادرة " حياة كريمة " التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتي تعد أحد المشاريع التنموية الكبري والتي تهدف إلى تغيير واقع المجتمع المصري والتخفيف عن كاهل المواطنين بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات المانحة .

وأضاف اللواء أحمد راشد ان المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية، مشيرا الى ان هناك جهود كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية لمساندة ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية.

وخلال الاحتفالية هنأ محافظ الجيزة العرائس المقبلات علي الزواج مقدما الشكر لمؤسسة صناع الخير والقائمين عليها للمساهمة المجتمعية الهامة وهو ما يؤكد على قيم الترابط والتكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصري .

وأوضح محافظ الجيزة أن التعاون مع مؤسسة صناع الخير قد اسفر عن تقديم منح مالية لعدد ١٥٠ عروسة حتى الآن ، بخلاف التعاون مع المؤسسات الجمعيات الأخري، مشيراً إلى أنه تم اختيار الفتيات من بين قواعد بيانات أجهزة المحافظة بالتنسيق مع المديريات المعنية والهيئات والجمعيات المانحة.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين كافة أطراف العمل الأهلي وأهمية منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازي مع خطة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع وتحقيق نهضة تنموية .

ووجه المحافظ خلال كلمته رسالة للفتيات المقبلات علي الزواج أن يكن أمهات مثاليات وأن يخرجن للمجتمع أبناءً يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التي تساهم في بناء الوطن وغرس القيم الأخلاقية الحميدة بهم والاستفادة من خبرات أمهاتهم في بناء الأسرة والوقوف بجانب أزواجهن مع ضرورة العمل علي تنظيم معدل الإنجاب للحفاظ علي الصحة الانجابية لهم والقدرة علي توفير حياة كريمة .

من جانبه أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى في كلمته خلال الاحتفالية على امتنان مؤسسة صناع الخير للواء احمد راشد محافظ الجيزة لدعمه جهود المؤسسة في خدمة شرائح غير القادرين في انحاء المحافظة

واشار زمزم إلى أن إطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة فرحة اليوم من ديوان عام المحافظة بإهداء المجموعة الخامسة من فتيات مقبلات على الزواج من مراكز المحافظة المختلفة مبلغ مالي قدره 20 ألف لكل عروسة بقيمة إجمالية 700 الف يأتي استكمالا لما تقدمه صناع الخير من منظومة الخدمات الرئيسية التي تستهدف دعم الشرائح الأكثر إحتياجاً في كافة المجالات ومنها إتمام زواج غير القادرات من خلال مبادرة فرحة حيث نجحت صناع الخير وحتى اليوم فى دعم إتمام زفاف 500 فتاة يتيمة فى انحاء الجمهورية .

وأوضح زمزم ان التعاون بين المؤسسة ومحافظة الجيزة ممتد حيث نظمت المؤسسة سلاسل قوافل ضمن مبادرتها " عنيك في عنينا " لخدمة أعداد كبيرة من أهالي قرى محافظة الجيزة المختلفة كما نظمت قافلة طبية موسعة بالواحات البحرية نجحت في تقديم خدمات طبية متكاملة لأكثر من 3 آلاف مواطن من أهالي الواحات.

كما تقدمت الفتيات بالشكر لمحافظ الجيزة معربين عن تقديرهم لحجم الدعم التى تقدمه الدولة بمختلف أجهزتها للتخفيف عنهم وعن أسرهم وتحسين ظروفهم المعيشية.