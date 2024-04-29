وزارة العمل: ندوة للتوعية حول تنظيم عمل المرأة بالشرقية

نظمت إدارة شئون المرأة بمديرية العمل بمحافظة الشرقية ، ووحدة المساواة بين الجنسين فعاليات ندوة تثقيفية بالشركة الشرقية للدواجن بلبيس بعنوان "القرارات الوزارية بشأن المهن المحظور تشغيل النساء بها " ، بمشاركة 25 عامل وعاملة من العاملين بخطوط الإنتاج بالمصنع.

تناولت الندوة مجموعة من الموضوعات حول شروط تنظيم ظروف العمل بصورة أفضل للمرأة العاملة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والحرص على أن تعامل معاملة تتفق مع طبيعتها ، والتأكيد على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة مع مراعاة طبيعة المرأة ، والتعريف بأهداف الوحدة والمساواة في الحقوق ،وشرح القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2021 والمقارنة بينهما (المهن المحظور تشغيل النساء بها) وتعديلاتهما بالقرارين الوزاريين رقم 43 ، 44 لسنة 2021 ، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء بها ، وأهمية إنشاء وحدة للمساواة داخل كل منشأة ، وشرح قانون العقوبات رقم 141 لسنة 2021 ، والقرار الوزاري رقم 83 لسنة 2023 ، ضمن سلسلة من الندوات بدأتها المديرية للتوعية بالحقوق والواجبات فى مكان العمل ، وتمكين المرأة إقتصادياً ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية والتعريف بأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بين العاملين بمختلف المنشآت تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة.



وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية، أن تلك الندوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر التوعية والتثقيف بين العاملين والعاملات بمختلف القطاعات حول الحقوق والواجبات التى كفلها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية التي صدرت لحماية العمال وأصحاب الأعمال ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، بما يساهم فى توفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الإستثمار.

وأضاف مدير المديرية ، أنه حاضر بالندوة محمد حجازي مدير منطقة عمل بلبيس ، وحنان حسن موجه فني وعضو وحدة المساواة بمديرية العمل ، ونوه إلى الندوة تناولت أيضاً مناقشة القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2021 ، والتعريف برقم الخط الساخن بين الوزارة والمديرية والمكتب المختص ،والخط الساخن لتلقى شكاوى المرأة (1511) ، وإجراء حوار مفتوح مع المشاركين بالندوة للرد على الإستفسارات المرتبطة بموضوع الندوة وتقديم الحلول لمواجهتها ، مؤكداً استمرار تنظيم ندوات التوعية داخل كافة المنشآت العاملة بالمحافظة حول حقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون.