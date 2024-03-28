رئيس جامعة بنها يتفقد الخدمة الطبية بالمستشفى الجامعي (صور)

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، مساء اليوم جولة تفقدية بالمستشفى الجامعي للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى داخل قسم الاستقبال والطوارئ.

واطمأن رئيس الجامعة على انتظام سير العمل وتواجد الأطباء خلال الفترة المسائية بأقسام الاستقبال والطوارئ لتقديم الخدمات للمترددين على المستشفى الجامعي، كما اطمأن من المواطنين على جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم في أقسام الاستقبال المختلفة.

ووجه "الجيزاوي" الشكر للأطقم الطبية والتمريض لما قدموه من رعاية صحية وخدمات طبية تجاه المرضى.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد شاكر مدير المستشفى الجامعي.