مركز "الإقرارات الإلكترونية" يستقبل الممولين للدعم المجاني على منظومة "الضرائب"

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، مصلحة الضرائب المصرية، بتقديم الدعم الفني للممولين أثناء موسم الإقرارات الضريبية بكافة قطاعاتها ومأمورياتها علي مستوي الجمهورية بما يتضمن يومي الجمعة والسبت.

وأيضا أتخاذ كافة الإجراءات لتوفير سبل الدعم الفني المجاني أثناء موسم الإقرارات للتيسير على الممولين، وكذلك دعم الممولين للدخول علي منظومة الاقرارات الضريبية الجديدة المدمجة والتي تسهل دمج ضرائب الدخل والقيمة المضافة ليكونان في منظومة جديده موحده والتي بدأتها المصلحة بمنطقة القاهرة تمهيدا ،لتفعيلها تدرجيا علي مستوي الجمهورية.

ويعمل مركز مقر دعم الاقرارات الالكترونيه بنادى وزارة المالية ٧٩ كورنيش النيل العجوزه، على أستقبال كافة الممولين من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء للدعم الفني وتسهيل الاجراءات وعمل ندوات توعوية .

ياتي ذلك تحت أشراف رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية وخالد محمود رئيس قطاع المعلومات، ومحمد شريف المسئول الفني ومدير ادارة الاقرارات، ومحمد عوض المسئول الاداري ومدير ادارة العلاقات العامة والأتصال.

وتعمل مصلحة الضرائب على تطوير ودمج وميكنة الاقرارات وتقديم خدمات الدعم الفني لجميع المتعاملين معها بالصورة المرجوة.

محمد شريف المسئول الفني ومدير ادارة الاقرارات