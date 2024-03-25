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الإثنين 25 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الزمالك لا يعرف الخسارة أمام فيوتشر قبل مواجهتي ربع نهائي الكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك
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يستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزية جوميز لمواجهة فيوتشر في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية على استاد القاهرة الدولي يوم الأحد المقبل.

ولم يسبق للزمالك أن خسر أمام فريق فيوتشر وذلك خلال 5 مواجهات جمعت الفريقين من قبل في المسابقات المحلية .

وفاز الزمالك خلال 5 مباريات أمام فيوتشر جميعهم في الدوري، وذلك بنتائج، 3-2 مرتين، و2-1، و2-0، و1-0.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفيوتشر يوم 31 مارس في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بينما يقام لقاء الإياب يوم 7 أكتوبر المقبل .

الزمالك جوزيه جوميز فيوتشر أيمن مصطفى