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الإثنين 25 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

اليوم.. محافظ القليوبية يكرم 450 فائزا في أكبر مسابقة للقرآن الكريم

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
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يكرم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء اليوم الاثنين الفائزين في اكبر مسابقة للقران الكريم بطوخ بمشاركة 3 الاف متسابق في احتفالية كبرى تقام في ساحة الوحدة المحلية بقرية ترسا.

وأعلنت اللجنه المنظمة رسميا أسماء  الفائزين وعددهم 450 فائزا في المسابقة الكبرى التي اعلنها عنها النائب احمد بدوى خلال شهر شعبان الماضى وتنافس فيها نحو 3 الاف متسابق من حفظة القران الكريم بجميع قرى طوخ وقها.

وكانت اللجنه المنظمة أعلنت أسماء الفائزين في المسابقة من بينهم 61  من حفظة القران الكريم كاملا بعد اجراء كافة الاختبارات على جميع المستويات من المقرر إجراء تكريم خاص لذوى الهمم من حفظة القران الكريم وأيضا تكريم أصحاب الأصوات الحسنة في الإلقاء.

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حفظة القرأن الكريم تكريم خاص لذوي الهمم مسابقة للقرآن الكريم