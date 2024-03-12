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الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

المطرب اللبناني تميم يطرح "أهلا رمضان" بعد أسابيع من أغنيته الجديدة "هما فين"

تميم
تميم
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طرح المطرب اللبناني تميم أغنيته الجديدة “أهلا رمضان” تزامنا مع الشهر الكريم المبارك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

و"أهلا رمضان" كلمات محمد رسلان وألحان وتوزيع وميكس مصطفى عبد الكريم، و‏تسجيل وماسترينغ  عمر حايك وتصوير فيديو ومونتاج محمد العرب.

ويذكر أن تميم أطلق مؤخرا أغنيته الجديدة “هما فين” منذ أسابيع وتفاعل معها عدد كبير من محبيه ومتابعيه ونالت إعجاب الكثيرين.

“هما فين” كلمات أحمد غريب وألحان غريب، وتوزيع موسيقى الكابو حميد الشاعري.

وكان تميم يحلم منذ ٢٠ عاما أن يغنى أغنية من توزيع حميد الشاعري وحققت أغنية هما فين حلمه.

ويذكر أن تميم طرح أول ألبوم له بعنوان "مريح راسه" عام ٢٠١٨ وضم الألبوم ١٠ أغنيات منها مريح راسه ومتقولش نبعد ومغمض عيوني.

المطرب اللبنانى تميم اغنية اهلا رمضان للمطرب اللبناني تميم اغنية هما فين لتميم توزيع حميد الشاعري