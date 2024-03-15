احتفالا بليالي رمضان.. سكرتير جنوب سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم

كرم اللواء أحمد الإسكندرانى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء نائبا عن المحافظ عددًا من حفظة القرآن الكريم بمسابقة أفامتها إحدى جمعيات حفظ القرآن بحضور عدد كبير من المسئولين بالمحافظة.

بلغ عدد المتسابقين 120 متسابقا فاز منهم 50 متسابقا بجوائز قيمه وباقي المتسابقين فازوا بشهادات تقدير وجوائز تشجيعيه.

في سياق آخر وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد استقبل اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية، ويطلقان مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء.

وتهدف المسابقة إلى احتضان وتشجيع النوابغ في حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية من جمهورية مصر العربية، وتشجيع أبرز النوابغ من مختلف دول العالم واطلاعهم على التجربة المصرية الرائدة في خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الديني الرشيد المستنير.

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