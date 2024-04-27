زراعة عين شمس تنتج أجود أنواع القمح في وادي النطرون

حرصت كلية الزراعة جامعة عين شمس بأن تكون في المصاف الأول المعني بقضايا الأمن الغذائي القومي المصري حيث قامت الكلية بزراعة القمح بمزارعها الصحراوية بمزرعة الإمام مالك البستان - بمركز وادي النطرون بأجود الأنواع والأعلى إنتاجية، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثناء النوبي أحمد سليم القائم بتسيير أعمال عميد الكلية.

قامت ثناء النوبي عميد الكلية بعمل جولة تفقدية لمزرعة الإمام مالك البستان بمركز وادي النطرون لمتابعة محصول القمح ومزارع البرتقال، وذلك بحضور كلًا من عمرو مسعد مدير مركز الدراسات والإستشارات الزراعية نجلاء عبيد مدير البرامج الجديدة بالكلية ونعمة قطب منسق عام ums الجامعية بالكلية والمهندس عوض دسوقي البنا مدير عام الكلية،و أحمد نور الدين بالمزارع الصحراوية لكلية الزراعة جامعة عين شمس.