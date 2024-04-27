قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واسعة لعدد من مدن وبلدات فلسطينية

شن جيش الاحتلال، اليوم السبت، حملة اقتحامات على عدة بلدات في محافظة الخليل منها بلدة صوريف، كما استولى الاحتلال على سيارتين في بلدة السموع، ونشر الاحتلال الإسرائيلي الآليات العسكرية في شوارع مدينة الخليل وتمركزت في منطقة شعابة، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل في بلدة صوريف.

كما اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، مدينة طولكرم، معززين بـ 7 آليات عسكرية، وانتشر الاحتلال في عدة أحياء داخل المدينة، وقام الاحتلال بمداهمة أحد المحال التجارية، وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة في شوارع طولكرم، وقامت آليات الاحتلال بملاحقة السيارة، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

واستشهد 8 مواطنين فلسطينيين اليوم، جراء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أصيب عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا في حي السلطان بمخيم النصيرات، واستشهد أربعة مواطنين جراء تلك الاستهداف، كما استشهد أربعة مواطنين وأصيب نحو ثلاثين، في قصف قوات الاحتلال لمنزل آخر داخل المخيم.