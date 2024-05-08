بعد رحيلها عن عالمنا اليوم ..كريم عبد العزيز: أمي ست بـ100 راجل

رحلت عن عالمنا عصر اليوم الأربعاء، والدة النجم كريم عبد العزيز، وزوجة المخرج الكبير محمد عبد العزيز، ومن المقرر تشييع الجنازة غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

وكان كريم عبد العزيز قد تحدث عن والدته في الكثير من البرامج التليفزيونية، والتي أظهرت جانبا كبيرًا من حياته الشخصية ونشأته.

حيث قال عنها خلال برنامج "السيرة" الذي قدمته الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc: "أي طفل يتعرض لطلاق بين الأب والأم لا يكتمل عاطفيا وذهنيا، لازم يشوف الأب والأم جنب بعض، ولكن إن حصل الطلاق فكل ما يكون باحترام وشياكة كل ما الأولاد هيطلعوا أسوياء".

وأضاف:كان عندي 4 سنين، وكنت واعي لانفصال أبويا وأمي، وأنا صغير لُمت بابا على الانفصال، وفي نص الطريق لُمت ماما، ولما كبرت صالحتهم هما الاتنين، حصل استيعاب للفكرة، كان مضايقني إن بابا ساب البيت، وأمي كانت ست بـ100 راجل، ورفضت تتجوز علشانا، وأبويا اتجوز، ومرات أبويا هي أمي التانية.