‎أعلن اتحاد الكرة عن مواعيد مباريات الدور الـ32 من بطولة كأس مصر 2023-2024، التي تقام بدون مشاركة اللاعبين الدوليين، بسبب إقامة معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.



وجاءت المواعيد كالتالي:

مواعيد مباريات الدور الـ 32 من كأس مصر

الثلاثاء 28 مايو

سيراميكا مع مكادى

سموحة مع لافيينا

زد مع الداخلية

الأربعاء 29 مايو

المقاولون العرب مع الترسانة

طلائع الجيش مع بورفؤاد

الأهلي مع الألومنيوم

الخميس 30 مايو

المصرى مع جمهورية شبين

الزمالك مع بروكسى

الإسماعيلى مع القناة

الجمعة 31 مايو

البنك الأهلى مع بتروجت

بلدية المحلة مع الجونة

بيراميدز مع النصر