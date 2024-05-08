ضبط شخصين بقنا لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين - لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة قنا لقيامهما بغسل مايقرب من 40 مليون جنيه، حيث تم تحصيل هذه الأموال من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضى الزراعية.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.