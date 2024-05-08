مسؤولون إسرائيليون: تأخير شحنات الأسلحة الأمريكية سيضر بفرصة التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى

أعرب مسؤولون إسرائيليون سرا عن “إحباطهم العميق” بشأن قرار تعليق شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، وكذلك إزاء إحاطات وسائل الإعلام الأمريكية حول هذا القرار.. جاء ذلك خلال تقرير علي شبكة "سي إن إن"الأمريكية مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح مصدر مطلع على الأمر وفقًا للتقرير، مخاوف إسرائيل من أن "هذه الخطوة قد تعرض المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى للخطر خاصة أنها جاءات في لحظة حرجة".

وأضاف المصدر أن "الإسرائيليين أكدوا أيضا على أن الضغط يجب أن يوجه نحو حماس، وليس إسرائيل، وأكدوا مجددا توقعهم بأن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانبهم في الحرب لهزيمة حماس".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في وقت سابق من اليوم أن الولايات المتحدة ستراجع استمرار المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وأضاف "كانت الولايات المتحدة واضحة من قبل في تحذريها لإسرائيل بضرورة وضع المدنيين برفح في الاعتبار.. وحتى الآن تم تعليق شحنة واحدة من الذخيرة المخصصة فقط، ولم تتخذ الولايات المتحدة قرارًا نهائيًا بشأن تعليق الشحنات القادمة إلى إسرائيل".

وذكرت وسائل إعلام أميركية، أمس الثلاثاء، أن مسؤولا كبيرا في إدارة بايدن قال إن الولايات المتحدة أوقفت شحنة أسلحة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي للتعبيرعن مخاوفها لعملية واسعة النطاق في رفح، كان من المفترض أن تحتوي شحنة الأسلحة على الآلاف من القنابل الثقيلة.