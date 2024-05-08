الجيش الجزائري يقضي على إرهابي ويضبط 289 مهاجرًا غير شرعي

أعلن الجيش الجزائري، اليوم الأربعاء، نجاحه في عمليات عسكرية في جنوب البلاد أسفرت عن القضاء على إرهابي وضبط 21 شخصا يشتبه في دعمهم للجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى كشف وتدمير مخابئ للإرهابيين وضبط عدد من القنابل التقليدية الصنع ومهاجرين غير شرعيين.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها أنه خلال الفترة من 1 إلى 7 مايو الجاري، تم القضاء على إرهابي يُدعى "د. عمر"، كان بحوزته بندقية آلية وكمية من الذخيرة.

وفي سياق متصل، نفذت وحدات الجيش الجزائري عدة عمليات أسفرت عن ضبط 21 فردًا يشتبه في تقديم دعم للجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى كشف وتدمير 7 مخابئ للإرهابيين و9 قنابل تقليدية الصنع عبر مختلف أنحاء البلاد.

ووفقًا للبيان الصادر عن الجيش الجزائري، تمكنت القوات العسكرية من ضبط 27 تاجرًا للمخدرات، وتحقيق نجاحات في منع دخول كميات من المواد المخدرة إلى الأراضي الجزائرية عبر الحدود.

وفي جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمكنت قوات حرس السواحل الجزائرية من إحباط محاولات لهجرة غير شرعية لـ 171 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، كما تم القبض على 289 مهاجرًا غير شرعيًا من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.