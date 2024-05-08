أستاذ مناعة يحذر: الأمراض المناعية تسبب مشكلات جلدية خطيرة على الجسم

يعاني الكثيرمن الاشخاص من مشكلات ضعف المناعة فى الجسم حيث تعد هي مصدر مقاومة الأمراض التي تهاجمني من الداخل والخارج ، وهناك بعض الأجسام يحدث لها خلل في الجهاز المناعي يؤدي لبعض الأمراض التي تسمى أمراض المناعة الذاتية تلك الأمراض التي يحدث فيها أن يهاجم الجسم ذاته، ولا يتمكن حينها من صد الهجمات نظرا لاضطرابه، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هيلث بالصحة العامة

وهناك أيضا العديد من الأمراض تسمي بأمراض المناعة الذاتيه التي تقاوم نفسها وتصيب الجسم، مثل التهاب المفاصل أو الروماتويد ، ولكن لا يستوعب البعض تلك الأعراض الجلدية قد تكون من ناتجة عن أمراض المناعة الذاتية.

قال الدكتور مجدي بدران أستاذ الأمراض المناعية والجلدية جامعه عين شمس ، أن هناك عدد من الأمراض المناعية تهاجم الجسم وتسبب له أعراض جلدية، أو أمراض مناعية ، تظهر على الجلد مثل مرض البهاق الذي تظهر آثاره على الجلد على شكل بقع فاتحة على البشرة مختلفة عن لون الجسم، وكذلك مرض الثعلبة الذي يفقد فيه الإنسان بعض أو بقع من شعره بشكل كامل في منطقة من مناطق الرأس أو الذقن.

الصدفية هي من أكثر الأمراض المناعية التي تصيب الجلد وتسبب مشكلات مناعية ، فتصبح بعض مناطق الجلد متصبغة ببقع بيضاء أو حمراء ذات قشور، في الثنايا وفي الأظافر وفي الظهر والركب

هذه الفئة من الأمراض التي تهاجم الجهاز المناعي، كل عرض قائم بذاته ، وكل جسم حسب قوته ودرجه إصابته وحسب مهاجمة للجسم لذلك المرض ، فهي تختلف من حالة لأخرى وطريقة العلاج تختلف أيضا عن طبيعة الكريمات أو المراهم المستخدمة أو الأدوية التي تعمل على تهدئة هذه الأعراض من الأمراض المناعية.