جامعة قناة السويس تناقش تأسيس شركة مساهمة لتحقيق رسالتها العلمية والتربوية

في إطار الخطة الاستراتيجية لجامعة قناة السويس نحو تأسيس شركة مساهمة تنبثق منها جميع المشروعات بالجامعة عقدت صباح اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية حول تأسيس هذه الشركة، وقد صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن أهداف الحلقة النقاشية بالطاولة المستديرة لتأسيس شركة مساهمة مملوكة للجامعة جاءت على النحو التالي :

1- التوافق مع أهداف الجامعة : تأسيس شركة تتوافق أهدافها مع الأهداف العامة ورسالة الجامعة.

2- إعداد خارطة طريق :

خارطة طريق لإنشاء وتشغيل شركة مساهمة داخل الجامعة.

3- تحديد التحديات :

تحديد التحديات المحتملة في إنشاء شركة مساهمة ضمن الاطار الجامعي، ومناقشة الحلول الممكنة.

4-الاعتبارات القانونية :

مناقشة الجوانب القانونية لإنشاء وتشغيل شركة مساهمة داخل الجامعة.

5- التمويل والاستثمار :

مناقشة مصادر التمويل والاستثمار المحتملة شركة مساهمة داخل الجامعة.

6- التوجيه والدعم :

مناقشة الحاجة إلى أنظمة التوجيه والدعم للشركة الناشئة داخل الجامعه.

7-التفاعل مع أصحاب المصلحة : مناقشة الطرق لإشراك أصحاب المصلحة في مشاريع الشركة المساهمة

هذا وقد استقبل صباح اليوم الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث مجموعة من المتخصصين سواء من داخل الجامعة أو خارجة لعقد حلقة نقاشية حول تأسيس شركة مساهمة بالجامعة

جاءت برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة و اشراف الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس الجلسة و تنظيم الدكتورة افنان بركات مدير نادي ريادة الأعمال ومنسق الجلسة

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن الجلسة تناولت العديد من المحاور التي دار حولها الكثير من الاسئلة

والتي جاءت على النحو التالي :

•• التوافق مع أهداف الجامعة..

• ما هي أهداف الجامعة من انشاء شركة مساهمة مملوكة للجامعة و ما هي انشطتها الرئيسية؟

• ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان توافق هذه الشركات مع رؤيه

ورسالة الجامعة؟

• ما هي الخطوات الرئيسية للجامعات لتتحول الى جامعة ريادية شاملة وانعكاسه علي مخرجات الأعمال واهمها تكوين شركات ناشئة داخل الجامعة؟

•• الاعتبارات المالية والقانونية ..

• ما هو نوع الشركة المزمع تأسيسها وتبعا لأي قانون؟

• ما هي الاعتبارات القانونية الرئيسية عند إنشاء شركة مساهمة في

الجامعة؟ (الملكية الادارة - الهيكل التنظيمي الرقابة والمتابعة فض

المنازعات و المشكلات.)

•• اعداد خارطة طريق ..

• كيف يمكن للشركة المساهمة أن تتعاون مع برامج و مبادرات ريادة الأعمال القائمة داخل و خارج الجامعة لتحقيق أقصى قدر من التٱزر و تجنب الازدواجية

•• تحديد التحديات ..

• ماهي التحديات الرئيسية التي قد تواجهها الشركة الناشئة في الجامعة

•• التمويل و الاستثمار ..

• ماهي مصادر التمويل و الاستثمار المحتملة للشركة الناشئة

• ما هي الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتأمين التمويل و الاستثمار لهذه الأفكار الريادية المحتضنة

•• التوجيه و الدعم ..

• ماهي انواع برامج الدعم التي يمكن تقديمها لدعم رواد الأعمال الطموحين من الطلاب و اعضاء هيئة التدريس و اصحاب الشركات الناشئة لضمان حصولهم على استثمارات

• كيف يمكن تحقيق التكامل بين مقدمي الخدمات لرواد الأعمال بالجامعة

•• التفاعل مع أصحاب المصلحة :

• ماهي الشراكات و التعاون التي يمكن إقامتها مع المنظمات الخارجية مثل شركاء الصناعة و اصحاب رؤوس الأموال لتعزيز نظام الدعم البيئي للشركة الريادية

• ماهي الاستراتيجيات التي يمكننا تطبيقها لضمان تجاوب أصحاب المصلحة مع مبادرة الجامعة

