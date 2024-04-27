الترجي يحسم آخر مقاعد أفريقيا في مونديال الأندية.. تعرف على المتأهلين

حجز فريق الترجي التونسي المقعد الرابع والأخير من قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في أمريكا بنظامها الجديد للمرة الأولى.

وضمن الترجي تأهله بعد الفوز على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ووصوله لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصل الترجي مع الأهلي بطل نسختي 2021 و2023، الذي تأهل بهذه الصفة بينما تأهل الوداد المغربي بصفته بطل نسخة 2022 وجمع الأهلي بين نسختين فتح الطريق أمام بطاقة تأهل بالتصنيف القاري لآخر 4 سنوات، وهو المقعد الذي حصل عليه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

ويقام كأس العالم للأندية لأول مرة بمشاركة 32 فريقا، وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025.

الأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية:

الأهلي المصري (بطل إفريقيا 2021 و2023)

الوداد المغربي (بطل إفريقيا 2022)

تشيلسي (بطل أوروبا 2021)

ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)

مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)

الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)

أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)

مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)

سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)

كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)

بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)

فلامنجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)

فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)

بايرن ميونيخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)

باريس سان جيرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

إنتر الإيطالي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

يوفنتوس الإيطالي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

بورتو البرتغالي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

بنفيكا البرتغالي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

بوروسيا دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)

أتليتكو مدريد (عن طريق التصنيف الأوروبي)

أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا)

أولسان هيواندي الكوري الجنوبي (عن طريق التصنيف الآسيوي)

سالزبورج (عن طريق التصنيف الأوروبي)

ماميلودي صن داونز (عن طريق التصنيف الإفريقي)

الترجي التونسي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

المقاعد المتبقية

بطل آسيا 2024

بطل كونكاكاف 2024

بطل كوبا ليبرتادوريس 2024

فريق من أمريكا الجنوبية بأفضل تصنيف آخر 4 سنوات (غير برازيلي)

فريق ثاني من أمريكا الجنوبية بأفضل تصنيف آخر 4 سنوات (غير برازيلي)

فريق من الدولة المستضيفة (أمريكا)