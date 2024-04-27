استشهاد شابين فلسطينيين في اشتباكات مع الاحتلال بمحيط حاجز سالم قرب جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد مواطنين فلسطينيين في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط حاجز سالم قرب جنين.

كما استشهد 5 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلان جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا استهدف مربعات سكنية في بلدة المغراقة شمال النصيرات وسط قطاع غزة، كما نفذ طيران الاحتلال غارة جوية على ثلاثة منازل غير مأهولة في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين بجميع أنحاء قطاع غزة، فاقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية "حدب العلقة" في مدينة دورا جنوبي محافظة الخليل بالضفة الغربية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما شن الاحتلال حملة اقتحامات على عدة بلدات في محافظة الخليل منها بلدة صوريف، واستولت على سيارتين في بلدة السموع، ونشر الاحتلال الإسرائيلي الآليات العسكرية في شوارع مدينة الخليل وتمركزت في منطقة شعابة، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل في بلدة صوريف.