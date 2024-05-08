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الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إصابة 7 أشخاص في حادث بنزلة الرماية بالهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين نقل وملاكي بنزلة الرماية بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بنزلة الرماية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نقل وملاكي نتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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