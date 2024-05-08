أشرف صبحي يطلق دوري الثقافة الرياضية لمنتخبات مراكز الشباب

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإطلاق مسابقة دوري الثقافة الرياضية لمنتخبات مراكز الشباب المشاركة في بطولة كرة القدم .

كما وجه الوزير الادارتين المركزيتين التنمية الرياضية برئاسة الدكتور عمرو الحداد والهيئات الشبابية ومراكز الشباب برئاسة الدكتور محمد عبد القادر بالتعاون لتنظيم الدوري الذي يعكس اهتمام الوزارة بالجانب الثقافي لأعضاء مراكز الشباب .

واتفقت الإدارتين على تكليف الاتحاد المصري للثقافة الرياضية بتنظيم هذا الحدث بالتزامن مع دوري مراكز الشباب توتال انيرجي لكرة القدم وفي نفس أيام المباريات الخاصة بالبطولة وذات الملاعب .

ويتكون كل فريق في دوري الثقافة الرياضية من خمسة أفراد بينهم فتاة على الأقل،وتكون المنافسة في المعلومات العامة والرياضية ويقام الدوري بنظام خروج المغلوب ويصعد الفريق الفائز للدور الثاني .

ويقام الدورين نصف النهائي والنهائي بالقاهرة في نفس يوم نهائي بطولة الكرة .

وقدرت جوائز دوري الثقافة الرياضية بمبلغ مائة ألف جنيه ، بواقع أربعين ألف جنيه لصاحب المركز الأول بالاضافة الى درع الدوري فيما يحصل صاحب المركز الثاني ٣٠ ألف جنيه ودرع الوصيف .

ويحصل صاحب المركز الثالث على ٢٠ ألف جنيه بالاضافة الى درع الثالث ، وآخر الفائزين بالمركز الرابع على ١٠ آلاف جنيه، بالإضافة إلى شهادة تقدير والجوائز مقدمة من اتحاد الثقافة الرياضية.