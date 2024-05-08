إصابة 4 سيدات إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى «دائري بولاق»

أصيبت 4 سيدات، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الدائري بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة 4 سيدات اختلت عجلة القيادة بيد السائق نتيجة انفجار الإطار الخلفي نتج عن الحادث انقلاب السيارة وإصابة مستقليها جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.