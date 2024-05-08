ads
الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إصابة 4 سيدات إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى «دائري بولاق»

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيبت 4 سيدات، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الدائري بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة 4 سيدات اختلت عجلة القيادة بيد السائق نتيجة انفجار الإطار الخلفي نتج عن الحادث انقلاب السيارة وإصابة مستقليها جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اختلت عجلة القيادة أجهزة الأمن أعلي الطريق الدائري النيابة العامة انقلاب سيارة ملاكي بمديرية أمن الجيزة ببولاق الدكرور حادث انقلاب سيارة ملاكي حادث انقلاب سيارة قسم شرطة بولاق الدكرور