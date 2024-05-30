للأمهات.. 10 طرق ذكية لاستثمار وقت فراغ الأطفال في إجازة الصيف

قديمًا كان الأطفال يميلون إلى اللعب في مجموعات أمام المنزل ومع الجيران والأصدقاء، لكن مع تطور العصر واقتحام السوشيال ميديا لحياة الصغار قبل الأفكار، اتجه الأطفال والمراهقين إلى استخدام السوشيال ميديا وألعاب الفيديو، مما ينعكس سلبًا على تركيزهم وتفاعلهم الإيجابي مع البيئة المحيطة، ومع حلول إجازة آخر العام، تبحث معظم الأمهات عن سبل لترفيه أطفالهم، وملئ وقت فراغهم بشكل مبهج ومفيد ومرح،

"البوابة نيوز" تقدم أهم الطرق التي تساعدك في ترفيه وإسعاد صغارك، وفقا لما نشر على موقع " times of india"...

1- اختاري كتبًا متنوعة سيستمتع أطفالك بقراءتها والاستماع إليها، وأشركيهم في القراءة أو بالسرد لهم وطرح الأسئلة المتعلقة بها لقضاء وقت ممتع وتعليمي.

2- قومي بإعداد منطقة تحتوي على لوازم فنية مختلفة مثل الطلاء وأقلام التحديد والأوراق الملونة وأوراق المخططات، وابحثي عن أفكار حرفية إبداعية وبسيطة للعمل عليها معًا لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء.

3- ابحثي عن وصفات بسيطة مثل صنع السندويشات أو مشروبات الفاكهة الممتعة أو ببساطة تزيين الكعك، وشجعيهم على مساعدتك في أشياء مثل خلط المكونات أو التزيين لقضاء وقت ممتع مع مساعدتهم على تعلم مهارات جديدة.

4- يمكن أن يكون لعب ألعاب الطاولة مع الأطفال طريقة ممتعة حقًا لإشراكهم لساعات، و ما عليك سوى اختيار الألعاب المناسبة لأعمارهم وتشجيعهم على اللعب بأمانة مع تعزيز العمل الجماعي.

5- قومي بإنشاء قائمة تشغيل لأغانيهم المفضلة لعمل جلسة غناء ورقص، ولجعل الأمر أكثر خصوصية، يمكنك أيضًا دعوة بعض أصدقائهم للانضمام، وإنشاء منافسة ودية.

6- قومي بإنشاء مقطع فيديو ممتعًا معًا حيث تغنيان أو ترقصان سوياً، لإنها طريقة رائعة للتواصل والاستمتاع معًا أثناء الإبداع.

7- إذا كان طفلك مهتمًا بتعلم العلوم، فهذا هو الخيار الأمثل للترفيه عنه، فابحثي عن تجارب بسيطة عبر الإنترنت تستخدم أدوات منزلية متاحة بسهولة وساعدهم على تنفيذها مع شرح المفاهيم الكامنة وراءها.

8- لقضاء وقت ممتع معهم، ما عليك سوى إشراكهم في الأنشطة الرياضية المثيرة مثل الجري أو ركوب الدراجات معًا، أو ممارسة المهارات الأساسية مثل رمي الكرة أو الإمساك بها أو ركلها.

9- تزيد الحيوانات الأليفة من شعور الطفل بالأمان لامتلاكه كائنًا آخر هو مسؤول عن رعايته وبذلك يمكنك تربية الببغاء أو الطيور وأيضًا السلحفاة أو تربية بعض البط والدجاج أو الكتاكيت في بلكونة المنزل لكي يتفاعل معها طفلك وأيضًا الأسماك، فمجرد شعور الطفل أن لديه مسؤولية تزيد من إحساسه بالأهمية والانتماء وهذا يزيد من شعوره بالأمان والاستقرار النفسي.

10- قومي بإعداد منطقة مثالية مستوحاة من الفيلم مع طفلك، و بإعداد وجبات خفيفة ممتعة سيستمتع بها كلاكما، أو فيلم عائلي للاستمتاع بليلة سعيدة.