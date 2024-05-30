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الجمعة 31 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن تدين إطلاق بيونج يانج صواريخ باليستية

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
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أدانت وزارة الخارجية الأمريكية عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية التي نفذتها كوريا الشمالية يومي الأربعاء والاثنين، الموافق 27 مايو الجاري.

في بيان صدر مساء اليوم الخميس ونقلته قناة "الحرة الأمريكية"، أكدت الخارجية الأمريكية أن تصرفات كوريا الشمالية لن تؤدي إلا إلى زيادة عزلتها الدولية، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تقوض استقرار وأمن شبه الجزيرة الكورية.

وحثت الخارجية الأمريكية كوريا الشمالية على الامتناع عن المزيد من الاستفزازات، وقبول دعوتها للدخول في حوار بناء.

وفي وقت سابق من اليوم، بحث الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، مع صموئيل بابارو، القائد الجديد للقيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التهديدات النووية والصاروخية التي تشكلها كوريا الشمالية.

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