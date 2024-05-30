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الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث: المفاوض المصري نجح في تقليص الفجوة بين حماس وإسرائيل

الأوضاع في قطاع غزة
الأوضاع في قطاع غزة
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قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التنسيق مع المجتمع الدولي، كان أحدى نقاط التحرك في الجزء السياسي للتعامل مع الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر في وضع ملتبس، ينعكس على طبيعة العلاقات البينية التي تحكم كل المكونات السياسية والاجتماعية في دولة الاحتلال.

ولفت أن الجهود المصرية تأتي في سياقات مختلفة، حيث نجح المفاوض المصري في حلحلة العديد من النقاط الخلافية وتقليص الفجوة بين حماس وإسرائيل، حتى وإن ظلت بعض النقاط محل تباين بين الجانبين وهذا أمر متعارف عليه

محمد فوزى قطاع غزة الحكومة الإسرائيلية