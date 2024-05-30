الإمارات: يجب بذل كل الجهود الممكنة لدعم إقامة الدولة الفلسطينية

أكد السفير محمد أبوشهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن يجب بذل كل الجهود الممكنة لدعم حل الدولتين وإنهاء الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأضاف أبوشهاب، أن تصاعد التطورات مع تزايد الاستيطان والممارسات الإسرائيلية والاقتحامات من قبل المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وهو ما يمثل خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وعبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن موقفها، بجلسة مجلس الأمن، من الحرب الدائرة في غزة المستمرة منذ 236 يوما، اذ قالت إن "إسرائيل تجاوزت بإصرار كل الخطوط الحمراء، وعلى إسرائيل وقف أفعالها غير الشرعية، وعليها احترام التزاماتها الدولية".

وأعلنت الإمارات تقديرها "للوساطة التي تقوم بها مصر وقطر لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب"، مشيرة إلى أن "المنعطف الحالي خطير ويتطلب بذل كل الجهود الممكنة لدعم حل الدولتين وإنهاء الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967".