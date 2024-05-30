القبض على المتهمين بالسطو المسلح على سيارتين في أطفيح

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على 3 أشخاص المتهمين بسرقة سيارتين نقل ونصف نقل بالإكراه بسبب خلافات مع مالكهما بالسطو المسلح على سائقيهما بدائرة مركز شرطة أطفيح.

السطو المسلح على سيارتين في أطفيح

تلقي المقدم عبدالحليم الجيار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بلاغا من سائقين يفيد بتعرضهما للسرقة إثر تعرضها السطو المسلح من قبل 3 مجهولين تحت تهديد السلاح بحجة وجود خلافات بين المتهمين ومالك السيارتين.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلي ديوان مركز شرطة أطفيح وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.