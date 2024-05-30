جهود مكثفة لانتشال جثة شاب غرق في النيل بالقليوبية

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن القليوبية، جهودها، اليوم الخميس، لانتشال جثة شاب غرق في مياه النيل بعزبة رشوان بلقاس ببهتيم بمدينة شبرا الخيمة، وحررت محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كان اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب يدعى "عبد الرحمن هشام كمال"، 16 عاما، بمياه النيل بمنطقة عزبة رشوان ببلقاس بشبرا الخيمة.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وجرى الدفع بفريق شرطة الإنقاذ النهري، لمحل الواقعة، وجاري محاولة انتشال جثمان الغريق حتى الآن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.

وناشد أهالي القرية، فريق الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية، بتكثيف جهودها في البحث عن الجثمان بالمياه، لاستخراجه ودفنه.