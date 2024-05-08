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الأربعاء 08 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

عامود إنارة ينهي حياة ميكانيكي أمام ورشته بمنطقة البدرشين

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي ميكانيكي مصرعه جراء سقوط عامود إنارة على رأسه عقب اصطدام سيارة نقل تريلا بالعامود بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب الجيزة.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ميكانيكي مصاب بجروح وكدمات على الرأس وادعاء سقوط جسم صلب على رأسه ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه ومقيم بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد المتوفي أمام الورشة محل عمله اصطدمت سيارة نقل تريلا بعامود إنارة سقط العامود على رأس المتوفي متسببا في إصابته التي أودت بحياته، جري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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